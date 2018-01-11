РИАМО - 11 янв. Свыше 1,3 тысячи различных объектов привели в надлежащее состояние в Сергиево-Посадском районе Подмосковья после проведенных в 2017 году проверок Госадмтехнадзора Московской области, сообщила в четверг начальник надзорно-контрольного ведомства Татьяна Витушева.

«В 2017 году на территории Сергиево-Посадского муниципального района инспекторы Госадмтехнадзора добились устранения различных нарушений чистоты и порядка более чем на 1,3 тысячи объектов. Помимо ежедневной надзорной деятельности, инспекторам удалось решить ряд действительно проблемных вопросов в разных сферах благоустройства», - сказала Витушева.

Так, по ее словам, на территории сельского поселения Шеметовское в селе Шеметово микрорайона Новый были выявлены устаревшие детские площадки, находящиеся на участке, принадлежащем НПО «Радон». Предприятие инициировало передачу земельного участка в муниципалитет, поэтому детские площадки остались без надлежащего обслуживания.

Как добавила Витушева, Госадмтехнадзор принял меры по урегулированию сложившейся ситуации, в результате устаревшие площадки демонтировали, а на их месте органы местного самоуправления установили новые современные детские площадки.

Помимо этого, в течение 2017 года на территории Сергиево-Посадского района сотрудники Госадмтехнадзора выявили более 100 самовольно размещенных информационных конструкций. Также были ликвидированы 24 несанкционированные свалки и навала мусора, подчеркнула начальник Госадмтехнадзора.

Также, по словам Витушевой, было ликвидировано восемь крупных очаговых навалов мусора, а три действующих детских оздоровительных лагеря привели в надлежащее состояние детское игровое оборудование.

Помимо надзора, инспекторы широко развернули и информационную работу. В частном секторе населению рассказывали о необходимости заключения договоров на вывоз мусора, а в секторах многоквартирных домов автовладельцев предупреждали об ответственности за размещение машин на газонах и детских игровых площадках. В школах провели занятия по обучению чистоте и порядку в рамках уроков чистоты, заключила глава Госадмтехнадзора.