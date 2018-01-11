РИАМО - 11 янв. Четыре подмосковных больницы – в Дмитрове, Химках, Наро-Фоминске и Раменском - в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России летом 2018 года, закупили оборудование стоимостью 40 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В Московской области продолжается подготовка к ЧМ-2018. На начало 2018 года в городских образованиях, задействованных при проведении чемпионата миру по футболу, намечено завершение основных работ. Уже сейчас многие объекты и проекты находятся в финальной стадии и в скором времени будут открыты для жителей и гостей Подмосковья.

«К чемпионату мира 2018 года сразу в четыре областные больницы закупили и ввезли новое оборудование. Это Дмитровская городская больница, Химкинская центральная клиническая больница, Наро-фоминская районная больница №1 и Раменская центральная городская больница. Оборудование, направленное в учреждения здравоохранения, необходимо для создания противошоковых палат, работа которых будет направлена на оказание первой необходимой помощи в чрезвычайных ситуациях. На закупку нового оборудования было потрачено около 40 миллионов рублей», - отмечается в сообщении.

Список нового оборудования включает: аппараты искусственной вентиляции легких с дыхательным автоматом, наркозные аппараты, дефибрилляторы, электрокардиостимуляторы, каталки для пациентов, шприцевые и инфузионные насосы, портативные ультразвуковые аппараты, наборы для трудной интубации, автоматические анализаторы газов крови, кисло-щелочного состояния, электролитов и глюкозы, а также многое другое. Оборудованием смогут пользоваться местные жители не только во время проведения чемпионата, но и после мундиаля.

«До чемпионата мира осталось всего полгода. Ведется работа и по одной из важнейших составляющих – здравоохранению. Футбол – достаточно травмоопасный вид спорта. Важно не просто обеспечить условия экстренной помощи для спортсменов, но и базу для достаточно быстрого восстановления. Как принимающая сторона мы должны обеспечить условия для медицинской помощи на самом высоком уровне. К тому же это оборудование значительно улучшит качество обслуживания жителей Подмосковья в целом», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.