РИАМО - 11 янв. Центральная площадка Главного катка страны на ВДНХ в столице в старый Новый год, 14 января 2018 года, превратится в огромный ретротанцпол, на котором прозвучат легендарные песни 1980-х, говорится в сообщении пресс-службы АО «ВДНХ».

«Мы рады, что каток ВДНХ стал центральной площадкой для спортивного отдыха в столице. Мы предлагаем гостям выставки самую разнообразную и необычную развлекательную программу, привлекаем и молодежь, и семейную аудиторию с детьми. Впереди нас ждет ностальгический праздник старого Нового года — приглашаем всех окунуться в незабываемую атмосферу 80-х», - сообщила представитель дирекции ВДНХ Юлия Давыдова.

Праздничный вечер начнется с масштабного танцевального флешмоба. Вместе с аниматорами гости ВДНХ разучат несколько известных движений дискотанцев, чтобы потом устроить настоящую ретровечеринку.

«Весь вечер на танцполе будут играть хиты 80-х, а на льду установят пять огромных дискошаров — от 1,5 до 2 метров в диаметре», - добавляется в сообщении.

Гостей также ждет множество сюрпризов: викторины, конкурсы и подарки. На аллеях посетителей будут встречать аниматоры, предлагающие вспомнить слова знаменитых ретропесен, сделать яркие фотографии и окунуться в атмосферу праздника.

Кроме этого, будет организована зона аквагрима, где создадут яркий ретрообраз. Главная фотозона катка будет выполнена в стиле открыток 30-80-х годов XX века. В праздничный вечер на катке ВДНХ ожидается более 4 тысяч гостей.

Ретродискотека начнется в 17:00, а закончится в 22:00. Взрослый билет на вечерний сеанс обойдется в 600 рублей, детский — в 250 рублей.