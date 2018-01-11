РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 янв. Уровень уличной преступности в подмосковных Люберцах, Котельниках и Дзержинском в 2017 году сократился на 21,1% по сравнению с 2016 годом, сообщил замначальника МУ МВД России «Люберецкое» Василий Овчинников.

«Во многом спокойствие граждан, их уверенность в личной безопасности, определяются состоянием уличной преступности. В 2017 году в Люберцах, Котельниках и Дзержинском удалось сократить количество преступлений данной категории на 21,1%. Всего было совершено 933 преступления», – сказал Овчинников.

Он отметил, что наибольшее количество уличных преступлений совершили на территории обслуживания трех отделов. На территории Ухтомского отдела полиции в 2017 году зарегистрировали 176 уличных преступлений, 2-го Отдела – 154 и Малаховского – 123 преступления.

Овчинников подчеркнул, что повышенное внимание нужно уделить пресечению правонарушений в жилом секторе. В работе полиции приоритетное значение имеет работа с лицами, склонными к совершению правонарушений и стоящими на профилактических учетах. В 2017 году на 21,7% сократилась рецидивная преступность. На 30,3% уменьшилась групповая преступность.

«В 2017 году по сравнению с 2016 годом количество преступлений, совершенных в состоянии наркотического и токсического опьянения, сократилось на 51,9%. Однако на 15,5% больше преступлений совершено лицами в состоянии алкогольного опьянения», - заключил Овчинников.