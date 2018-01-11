РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 янв. В четверг в Центре материнства и детства Люберец появились на свет третьи в 2018 году двойняшки, сообщила пресс-секретарь центра Алина Антонова.

«Сегодня (11 января – ред.) на свет появились замечательные малыши. Это наша третья двойня с начала года (2018 года – ред.): девочка – 2 660 граммов, рост 48 сантиметров, мальчик – 2 290 граммов, рост 48 сантиметров», - сказала Антонова.

Она уточнила, что у 35-летней мамы малышей Елены Бразгиной это первые роды и сразу ЭКО-беременность. Она приехала рожать в Люберцы из Раменского.

«Поздравляем уже теперь большую семью с таким замечательным событием», - заключила Антонова.