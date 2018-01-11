РИАМО - 11 янв. В финальной записи нового литературного проекта Москвы «Отцы и дети читают роман «Отцы и дети» задействовано почти 400 человек, сообщил в четверг заместитель директора городского методического центра департамента образования столицы Андрей Лукутин.

«Участие в финальной версии проекта примут 360 человек», - сказал Лукутин в эфире телеканала Mosobr TV.

Он подчеркнул, что участники проекта - это взрослые и дети, которые читают знаменитый роман Ивана Тургенева «Отцы и дети». Прочитать текст можно на любом языке, не только на русском, поскольку произведение является мировым наследием.

По словам Лукутина, работа над проектом пройдет по трем этапам. Первый отборочный этап начнется уже 15 января 2018 года и завершится 30 апреля. Следующий этап запланирован на сентябрь-октябрь 2018-го.

Лукутин также отметил, что видеороман «Отцы и дети» появится на сайте проекта ко дню рождения Тургенева - 9 ноября 2018 года.

Заместитель директора городского методического центра добавил, что возрастных ограничений для участников проекта нет.