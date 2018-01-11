РИАМО - 11 янв. Власти Подмосковья рассчитывают, что не более четверти подмосковных дачников перейдут на безналичный расчет к лету 2018 года, говорится в сообщении секретариата первого заместителя председателя Московской областной думы Никиты Чаплина.

Как отметил председатель Союза дачников Подмосковья, первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин, согласно закону о садоводах, принятому летом 2017 года, с 1 января 2019 года все расчеты в дачных и садовых товариществах должны будут вестись исключительно безналичным путем.

«Именно поэтому одной из основных задач на 2018 год мы поставили для себя постепенный переход от наличных взносов к безналичным. Согласно нашим прогнозам, к лету 2018 года на безналичный расчет перейдет не более 25% дачников», - сказал Чаплин.

Он пояснил, что в первую очередь это обусловлено человеческим фактором, поскольку дачники хотят посмотреть на опыт соседей, а после, имея ввиду их опыт и возможные «грабли», уже приступать к переходу на безналичный расчет.

«Союз дачников оказывает необходимую методологическую поддержку дачным и садовым товариществам. Также несколько СНТ в Солнечногорском и Дмитровском районах взяты нами в качестве «шаблонов», на примере которых мы будем формировать пошаговую инструкцию для дачников, которая ответит на все возможные вопросы», - уточнил Чаплин.