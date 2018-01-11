РИАМО - 11 янв. Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции провели информационно-профилактическую акцию по предупреждению случаев управления транспортным средством в состоянии опьянения под названием «0% алкоголя», говорится в сообщении пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

Автоинспекторы совместно с общественниками в ходе массовых проверок водителей напомнили участникам дорожного движения о том, что управление машиной в состоянии алкогольного опьянения - одно из самых опасных и грубых правонарушений, влекущих тяжелейшие последствия.

«Для проведения данного мероприятия автоинспекторами были разработаны специальные тематические таблички «0% алкоголя» и «Трезвым за руль». Участникам акции предлагалось сделать фото с ними и разместить у себя на страничках в социальных сетях, добавив хештег #ЗАРУЛЬТОЛЬКОРЕЗВЫМ», - говорится в сообщении.

Свои фотографии с хештегом #ЗАРУЛЬТОЛЬКОТРЕЗВЫМ в социальных сетях разместили более сотни водителей.

«Водители с удовольствием приняли участие в мероприятии и благодарили организаторов за неравнодушное отношение к дорожной безопасности», - добавляется в сообщении.