РИАМО - 11 янв. Электроснабжение дома №11, корпус 1 в поселке Отрадное подмосковного городского округа Красногорск, где ранее отключили свет из-за накопившихся долгов, восстановили после вмешательства Госжилинспекции Московской области, на данным момент проводится проверка и выясняется, кто виновен в данном инциденте, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как сообщил в территориальный отдел ГЖИ председатель правления управляющего домом ТСЖ «Отрадное», свет во всем доме отключили 9 декабря в 10:00. ПАО «Мосэнергосбыт» мотивировало это накопившейся задолженностью за электроэнергию. По данным председателя правления, на просьбу предоставить уведомление и акт отключения в Зеленоградском территориальном отделении ПАО «Мосэнергосбыт» был дан устный отказ.

«Госжилинспекция приняла оперативные меры воздействия. Как сообщили жители дома, подача электроэнергии возобновилась в 19:20 в этот же день», - говорится в сообщении.

Как пояснил руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков, сейчас проводится проверка всех обстоятельств инцидента и устанавливается степень вины всех сторон в случившемся.

По словам Сокова, накапливать долги перед ресурсоснабжающими организациями незаконно и очень вредно для функционирования сферы ЖКХ. Однако меры воздействия на должников должны осуществляться в рамках действующего законодательства.

«Отключать электроэнергию всем жителям многоквартирного дома, которые добросовестно оплачивают коммунальные услуги, также является незаконным действием. А в данном случае из-за отключения электричества еще и прекратилась подача воды на верхние этажи жилого дома, я уже не говорю о том, что в многоэтажном доме к тому же не функционировало и лифтовое оборудование. Одним словом, добросовестные плательщики за коммунальные услуги страдать не должны и Госжилинспекция намерена разобраться в инциденте и наказать виновных», - добавил Соков.

После включения электроэнергии один из жителей упомянутого дома направил на имя губернатора Московской области Андрея Воробьева сообщение о данном событии и поблагодарил руководителя Госжилинспекции региона за оперативное вмешательство в ситуацию и оказанную помощь.

«Конечно, очень приятно, когда тебя благодарят за решенную проблему. Одновременно в этом случае радует и такой момент. Информационно-разъяснительная работа, которую проводит Госжилинспекция среди населения, результативна, помогает доводить до людей полезную информацию. Сегодня можно признать, что в Московской области становится все больше жителей, которые знают, куда, к кому и в каких случаях нужно обращаться», - заключил Соков.