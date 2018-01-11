РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 янв. В коворкинг-центре «Старт» Люберец 25 января пройдет бизнес-завтрак для предпринимателей, на котором они смогут получить консультации от сотрудников администрации городского округа, банков и налоговой службы, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Этот год стартует с нашего традиционного мероприятия «бизнес-завтрак» – встречи для предпринимателей. На такие завтраки сотрудники коворкинг-центра пригласят интересных гостей (представителей администрации, налоговой, банков), которые готовы проконсультировать предпринимателей по общим и частным вопросам, а также рассказать о новых полезных услугах для бизнеса», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что бизнес-завтрак - это отличное начало дня для будущих, начинающих и действующих предпринимателей.

«Посетив бизнес-завтрак, у предпринимателей появится возможность провести время среди единомышленников, найти полезные знакомства, получить ответы на давно интересующие вопросы, презентовать себя и свой бизнес», - пояснил Ружицкий.

Он добавил, что бизнес-завтрак пройдет бесплатно 25 января в 11:00 в коворкинг-центре на улице Электрификации. Записываться можно по телефону: 8(977)168-29-63.