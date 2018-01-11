РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 янв. В подмосковных Люберцах, Котельниках и Дзержинском полиция раскрыла в 2017 году 59 преступлений с участием несовершеннолетних, сообщил замначальника МУ МВД России «Люберецкое» Василий Овчинников.

«Сложившаяся в настоящее время ситуация с преступностью несовершеннолетних вызывает обеспокоенность. В 2017 году несовершеннолетними и при их соучастии было совершено 59 преступлений. Это на 11,3% больше, чем в 2016 году», - сказал Овчинников.

Наибольшее количество преступлений совершено подростками на территории обслуживания Котельниковского и Дзержинского отделов – по 12 соответственно. На территории 2-го отдела – 10 преступлений. За различные правонарушения в дежурные части отделов полиции было доставлено 762 несовершеннолетних, это на 35,3% больше, чем в 2016 году. Тогда в отделения доставили 493 подростка. В настоящее время на учете в подразделении по делам несовершеннолетних состоит 380 несовершеннолетних и 206 неблагополучных родителей.

«Руководящему составу по линии охраны общественного порядка территориальных подразделений необходимо обратить особое внимание на работу с подрастающим поколением. Также нужно проводить планомерную предупредительную работу с родителями или лицами их заменяющими, которые ненадлежащим образом исполняют свои родительские обязанности», - заключил Овчинников.