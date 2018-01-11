РИАМО - 11 янв. Поезда на Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки курсировали с увеличенными интервалами, сейчас движение уже введено в график, сообщается в Twitter-аккаунте московского метро.
«17:47–17:59, Люблинско-Дмитровская линия. Центральный участок. Были увеличены интервалы движения поездов по техническим причинам», — говорится в сообщении.
На данный момент движение поездов уже ввели в график.
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