РИАМО – 11 янв. Международные резервы России за первую неделю нового года увеличились на 0,02% и на 5 января составили 432,6 миллиарда долларов против 432,1 миллиарда на 29 декабря, передает Газета.ru.

«Международные резервы на 29 декабря 2017 года составили 432,1 миллиарда долларов. За первую неделю года международные резервы увеличились до 432,6 миллиарда долларов, или на 500 миллионов долларов в результате положительной переоценки», — говорится в сообщении Банка России.

Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ.