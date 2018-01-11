РИАМО - 11 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился фотографиями, на которых видно, как проходят работы по строительству моста через Волгу в подмосковной Дубне.

«Строительство моста через Волгу в Дубне идет полным ходом. Зимой все смотрится по-особенному красиво!» — написал Воробьев в соцсети «ВКонтакте».

Мост соединит две части города, разделенных рекой, тем самым ликвидирует разобщенность территорий и значительно улучшит транспортную ситуацию в Дубне. Строительство объекта осуществляется в рамках госпрограммы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» с финансированием из федерального бюджета и дорожного фонда региона. Заказчиком строительства выступает ГКУ Московской области «Дирекция дорожного строительства», подрядчиком – ПАО «Мостотрест».

Работы по монтажу пролетного строения одновременно ведутся на обоих берегах, соединить мост над Волгой планируется в августе-сентябре 2018 года.