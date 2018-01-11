РИАМО - 11 янв. В Минэкологии Подмосковья подвели итоги работы по формированию кадастра отходов за 2017 год, данная работа является одним из основных направлений масштабной реформы обращения с отходами в регионе, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологи и природопользования Московской области.

Как сообщил министр экологии и природопользования Александр Коган, за минувший год было направлено 2120 уведомлений о необходимости подачи сведений. Инспекторы эконадзора вынесли 165 постановлений о назначении административных наказаний за неподачу (несвоевременную подачу) сведений на общую сумму более 16,5 миллиона рублей. Штрафы на сумму более 1,2 миллиона рублей наложены по материалам, поступившим в Минэкологии из других ведомств.

«Формирование кадастра – одно из главных направлений реформы обращения с отходами в регионе. Для того, чтобы принимать взвешенные решения о размещении отраслевых объектов, об эффективной логистике и контроле, необходимо четко представлять, какие отходы и в каких объемах образуются в каждом муниципалитете области. Это важнейшая задача, и мы уже не первый год ведем разъяснительную работу в городах и районах, организуем семинары, на которых детально разъясняем принципы формирования кадастра», - подчеркнул Коган.

Министр напомнил, что сведения в кадастр отходов в 2018 году должны быть поданы не позднее 20 апреля. Согласно Кодексу об административных правонарушениях Московской области, непредставление сведений влечет наложение административного штрафа на индивидуальных предпринимателей до 20 тысяч рублей, на должностных лиц – до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – до 200 тысяч рублей.