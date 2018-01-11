РИАМО (СТУПИНО) – 11 янв. Аварийность в городском округе Ступино по итогам 2017 года снизилась более чем на 20%, сообщил начальник отдела ГИБДД ОМВД России по городскому округу Ступино, подполковник полиции Александр Жильцов.

По данным Ступинского информагентства, данная информация была озвучена в ходе брифинга для представителей СМИ, который прошел в четверг в здании отдела ГИБДД ОМВД России в Ступине.

«За 2017 год на обслуживаемой территории зарегистрировано 1 728 ДТП, что на 21,3% ниже, чем в 2016 году – 2 196 ДТП. Погибло 15 человек – столько же, сколько и в 2016 году, ранено 73 человека – в 2016 году число раненых достигло 77 человек. На один случай – с восьми до семи – снизилось количество ДТП с детьми. Ранения получили девять детей. К счастью, за последние два года случаев гибели детей в ДТП не было», – сказал Жильцов.

По информации агентства, самым аварийным днем, согласно статистике, является четверг, на который в среднем приходится 12 ДТП, а также понедельник и среда – по 11 ДТП. Из видов ДТП отмечается рост наездов на велосипедистов – произошло четыре подобных ДТП, в то время как в 2016 году было два таких инцидента. Был отмечен новый вид ДТП – наезд на стоящее транспортное средство. За год было выявлено три подобных случая. Очагов аварийности в городском округе Ступино по итогам года не выявлено.