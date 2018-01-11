РИАМО - 11 янв. По итогам января-ноября 2017 года в Подмосковье умерли на 2357 человек меньше, чем годом ранее, при этом показатель смертности уменьшился на 4%, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Согласно данным Росстата, коэффициент смертности на 1 тысячу населения в Подмосковье за период с января по ноябрь 2017 года снизился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

По его словам, Подмосковье занимает второе место в Центральном федеральном округе по показателю смертности от всех причин. Всего за указанный период в области умерли на 2357 человек меньше, чем годом ранее.

«Больше всего смертей связано с болезнями системы кровообращения и новообразованиями. При этом количество умерших от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с январем-ноябрем прошлого года снизилось на 14,3%, от онкологии – на 17,9%», – отметил Марков.

С целью снижения уровня смертности в Подмосковье проводится работа по улучшению материально-технической базы и лечебного процесса в учреждениях здравоохранения области, а также укреплению онкологической службы, добавил министр.

«Так, например, в прошлом году был введен в эксплуатацию новый хирургический корпус на 250 коек Московского областного онкологического диспансера, он оснащен новейшим оборудованием. Серьезная работа проводится и по совершенствованию родовспомогательной службы. В прошлом году мы ввели пять современных центров материнства и детства европейского уровня», – подчеркнул Марков.