РИАМО - 11 янв. Полностью реализовать проекты по Северо-Западному и Юго-Западному направлениям Московских центральных диаметров (МЦД) планируют во второй половине 2019 года, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.

«Что касается развития Московского транспортного узла и в первую очередь нового проекта – Московских центральных диаметров, то как раз накануне <…> утвердили план, реализация которого начнется уже с 2018 года, как всегда и Минтранс, и правительства Москвы, Московской области, Российские железные дороги будут отвечать за отдельные мероприятия, но план для того, чтобы уже во второй половине 2019 года завершить реализацию по двум проектам, двум диаметрам — Северо-Западному и Юго-Западному», — сказал Соколов.

Он добавил, что пассажиропоток по этим двум диаметрам сравнят с потоком по Московскому центральному кольцу. Соколов уточнил, что, по прогнозу, МЦД будут пользоваться более 60 миллионов человек в год.

Министр транспорта РФ также отметил, что москвичи практически не заметят строительных работ, которые будут проводиться в зоне железных дорог.

Московские центральные диаметры (МЦД) соединят железные дороги разных направлений. В результате будут созданы маршруты между городами Подмосковья, проходящие через Москву. Создание МЦД позволит на 10-12% разгрузить столичную транспортную систему.

До 2025 года в Московском регионе планируется открыть еще шесть веток наземного метро, которые свяжут радиальные направления железной дороги с Москвой. По прогнозам проектировщиков, новая система будет перевозить дополнительно около 300 миллионов пассажиров в год, что значительно разгрузит всю транспортную систему Московской агломерации, включая дороги.