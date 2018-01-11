РИАМО (ШАХОВСКАЯ) – 11 янв. В подмосковной Шаховской в 2017 году зарегистрировали 200 новорожденных, самыми популярными за этот период именами стали Илья, Артем, Дмитрий, София, Кира и Ксения, сообщила Шаховскому информагентству заведующая местным отделом ЗАГС Снежана Гордиенко.

«По итогам работы за 2017 год в Шаховском отдел ЗАГС главного управления ЗАГС Московской области зарегистрировано 200 новорожденных, из них 95 мальчиков и 105 девочек. Самыми популярными именами за этот период оказались Илья, Артем, Дмитрий, София, Кира, Ксения, а самыми редкими – Макарий, Савва, Лев, Мелания, Стефания, Любава и Аделина», – пояснила Гордиенко.

Она также отметила, что из двухсот зарегистрированных малышей первенцев – 69, вторых детей в семье – 72, третьих – 45, четвертых – 11, пятых – двое, и один – десятый.

По данным агентства, в новогодние праздники после непродолжительного ремонта возобновил работу родильный дом округа. А 3 января там приняли первого новорожденного.