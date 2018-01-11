РИАМО (СОЛНЕЧНОГОРСК) – 11 янв. Подрядная организация приступила к выполнению работ по капитальному ремонту культурно-досугового центра «Тимоново» в подмосковном Солнечногорске, говорится в сообщении пресс-службы администрации Солнечногорска.

«Сейчас на объекте происходит мобилизация рабочих, инструментов, материалов, техники. Заключенный контракт на сумму 92 миллиона рублей предусматривает капремонт инженерных коммуникаций, электроснабжения, системы вентиляции, фундамента, крыльца, кровли, лифтов. Чистовая отделка, новый фасад, сценическое оборудование будут выполнены вторым этапом», – говорится в сообщении.

По данным Солнечногорского информагентства, капремонт проведут за счет субсидий из бюджета Московской области по программе «Культура Подмосковья», добавляется в материале.