РИАМО - 11 янв. Министр транспорта РФ Максим Соколов признался, что сам он не ездил на велосипеде по столице, но рассказал, что многие сотрудники ведомства добираются на работу таким образом.

«В Москве я не передвигался <…>, но многие наши коллеги приезжают (на работу на велосипеде – ред.). Мы оборудовали во дворе Минтранса парковку для велосипедов, оборудовали специальные раздевалки, душевые кабины, чтобы можно было приехать, быстренько переодеться и прийти на работу уже в костюме и галстуке», — сказал Соколов.

Он добавил, что старается кататься на велосипеде летом и осенью практически каждый день, в том числе во время прогулок с собакой, когда есть возможность получить утреннюю или вечернюю физическую нагрузку.