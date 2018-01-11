РИАМО - 11 янв. Два транспортных средства столкнулись в Раменском районе Подмосковья, в результате дорожной аварии погиб один человек, еще двое получили ранения, сообщается в Telegram-канале министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В 16:15 в Раменском районе произошло столкновение двух транспортных средств. В результате аварии один человек погиб и два ранены», - отмечается в сообщении.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге М-5 «Урал» - поселок Володарского - Каширское шоссе.

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