РИАМО - 11 янв. На фестивале «Путешествие в Рождество» 12 и 13 января можно будет отпраздновать Старый Новый год на ледовых вечеринках от звездных диджеев, а также с 11 по 14 января посмотреть спектакли на льду с участием Аделины Сотниковой, Наоми Ланг и Петра Чернышева, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

«В рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» у гостей появится чудесная возможность отметить Старый Новый год на катке Ледового театра! 12 и 13 января посетителей площадки в Новопушкинском сквере ждут зажигательные ледовые вечеринки - вечерние сеансы свободного катания под музыку с участием ведущих столичных диджеев и группы «Моя Мишель»! Также в заключительные дни фестиваля – 11, 12, 13 и 14 января - все желающие смогут посмотреть зрелищные ледовые балеты с участием мировых звезд фигурного катания», - отмечается в сообщении.

Так, 12 января за музыкальное сопровождение отвечает диджей Паша Портнов, известный своими работами в жанрах Commercial&Disco House, Funk&Mash Up и включенный в топ-100 диджеев России. А 13 января москвичей ждут выступления группы «Моя Мишель» а также dj-сет от обладателя премии Night Life Awards и одного из самых знаменитых диджеев и музыкальных продюсеров России Федора Фомина.

Вечеринки начнутся в 21:00 и продлятся до 23:00. Вход со своими коньками – бесплатный. Также в Ледовом театре работает пункт проката коньков.

Кроме того, до 14 января в Ледовом театре продолжается программа балетов на льду. В заключительные дни фестиваля в спектаклях примут участие знаменитости мирового уровня. Ежедневно в 16:15 стартует шоу «Белоснежка»: главные роли в нем сыграют выдающаяся фигуристка, первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании в индивидуальном зачете Аделина Сотникова и пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата четырех континентов в танцах на льду, постановщик всех ледовых балетов фестиваля Петр Чернышев.

Также ежедневно в 19:00 в Ледовом театре будет идти балет «Лебединое озеро». В главных ролях – американская фигуристка, пятикратная чемпионка США и двукратная победительница чемпионата четырех континентов Наоми Ланг и Петр Чернышев.