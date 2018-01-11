РИАМО - 11 янв. Избирательная комиссия Московской области утвердила график работы пунктов приема заявлений на участие в голосовании на выборах президента России по месту нахождения, сообщил в четверг в ходе заседания секретарь Мособлизбиркома Игорь Кудрявин.

«Мы утверждаем график работы пунктов приема заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах президента на территории Московской области. График касается ТИКов и УИКов», - сказал Кудрявин.

Он добавил, что с 31 января по 12 марта включительно пункты приема заявлений территориальных избирательных комиссий будут работать по будням с 16 до 20 часов, а в выходные и праздничные дни с 10 до 14 часов. Участковые избирательные комиссии будут принимать специальные заявления с 25 февраля по 12 марта с 16:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни - с 10:00 до 14:00. С 13 марта по 16 марта участковые избирательные комиссии будут принимать специальные заявления с 16 до 20 часов и 17 марта с 9 до 12 часов.

«Это не касается МФЦ. Они будут работать в соответствии со своим графиком работы», - добавил Кудрявин.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.