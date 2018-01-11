РИАМО - 11 янв. В 2017 году в Дмитровском районе по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора приведено в надлежащее состояние более 1,5 тысяч различных объектов, помимо ежедневной надзорной деятельности, инспекторам в уходящем году удалось решить ряд проблемных, затяжных вопросов в разных сферах благоустройства, сообщила в четверг руководитель надзорного ведомства Татьяна Витушева.

«Более 1,5 тысяч объектов приведено в надлежащее состояние в Дмитровском районе в 2017 году по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора. Благодаря принятым мерам со стороны инспекторов Госадмтехнадзора Московской области Дмитров становится более комфортным и удобным для жителей. Выявляя и устраняя нарушения, инспекторский состав Госадмтехнадзора стремится оперативно добиться положительных решений, чтобы Московская область была для жителей комфортным и привлекательным регионом, как того и требует губернатор Московской области Андрей Воробьев», - сказала Витушева.

По ее словам, в течение всего года инспекторы добились ликвидации в районе 343 свалок объемом 5,2 тысячи кубометров. Ликвидированы крупные свалки в сельском поселении Габовское: в селе Овсянниково (250 кубометров), в поселке Горки Сухаревские (150 кубометров строительного мусора). Более 150 кубометров строительного мусора вывезено с полей в селе Ассаурово Костинского сельского поселения и в деревне Кикино Якотского сельского поселения.

В результате неоднократно принятых к администрации сельского поселения Костинское мер административного воздействия ликвидировано место постоянного образования стихийных свалок мусора. В указанном месте, установлены камеры видеонаблюдения, после чего сброс мусора прекратился. В городе Дмитров на улице Семенюка в месте массового сброса бытовых отходов жителями после неоднократных вмешательств Госадмтехнадзора была установлена новая контейнерная площадка.

Инспекторы местного отдела особенно тщательно следят за состоянием детских и физкультурно-оздоровительных площадок. Благодаря работе инспекторов в Дмитрове приведены в надлежащее состояние 60 детских игровых площадок, 27 старых площадок демонтировано для дальнейшей установки новых, современных игровых комплексов, почти на всех качелях произведены замены жестких подвесов на мягкие-безопасные. В городе Яхрома в селе Астрецово и на улице Харлова после неоднократного привлечения к административной ответственности и выданных представлений в адрес администрации городского поселения Яхрома установлены новые, современные игровые площадки.

По предписаниям инспекторов также исчезли несанкционированные хозяйственные постройки. В городе Дмитров в микрорайоне ДЗФС приведены в порядок фасады шести гаражей. В поселке Некрасовский на улице Шоссейной было демонтировано 22 гаража, хозяева которых не пожелали оформить должным образом документацию. В результате работы территория около 200 квадратных метров была приведена в порядок и благоустроена. В микрорайоне Строителей демонтировано три сарая, на их месте обустроена парковочная зона для автомобилей.

С наступлением зимнего периода, инспекторы усилили надзор по качеству и своевременностью осуществления зимней уборки. Особое внимание территориального отдела Госадмтехнадзора занимает уборка от снега и наледи тротуаров, дворовых территорий и проезжих частей. Зима только начинается, а по предписаниям инспекторов в Дмитрове уже очищены от снега три километра тротуаров, на улицах Пушкинская, 2-ая Московская и вдоль Восточной объездной дороги.