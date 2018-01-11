РИАМО - 11 янв. Управляющая компания ООО «Квант-7» из подмосковной Балашихи по требованию Госжилинспекции Подмосковья привела в нормативное состояние внутридомовое газовое оборудование многоквартирного дома №4 на улице Федорова, в котором ранее при проверке выявили нарушения в содержании, сообщается на сайте ведомства.

Ранее при проверке было зафиксировано отслоение окрасочного слоя на трубах наружного газопровода, наличие ржавчины и деструктивная коррозия. На основании собранных материалов в отношении УК ООО «Квант-7» составлен протокол об административном правонарушении, выдано предписание об устранении всех выявленных нарушений.

«По итогам контрольной проверки установлено, что предписание надзорного органа исполнено. Внутридомовое газовое оборудование приведено в надлежащее состояние. В частности, выполнены работы по окраске участков газопровода в вышеуказанном многоквартирном доме», - сообщил руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

По его словам, во избежание серьезных последствий управляющие компании должны вовремя осуществлять ремонт и обслуживание ВДГО.

«Напоминаю всем управляющим организациям Московской области о том, что вопрос, касающийся обеспечения безопасного функционирования и эксплуатации внутридомовых газовых коммуникаций в многоквартирных домах, один из самых приоритетных. Не стоит забывать, что жизнь и здоровье граждан дороже тех затрат, которые УК вкладывают в техобслуживание домового газового оборудования и осуществлять его нужно регулярно и своевременно, не дожидаясь визита жилищных инспекторов, больших штрафов и уж тем более – ЧП», - добавил Соков.