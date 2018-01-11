РИАМО - 11 янв. Главгосстройнадзор Московской области в прошлом году провел 387 проверок на объектах инженерной инфраструктуры, в ходе проверок выдано 228 предписаний об устранении нарушений, нарушителей оштрафовали на 8,2 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«В 2017 году инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области провели 387 проверок на объектах инженерной инфраструктуры Подмосковья. В центре внимания проверяющих – выполнение работ по строительству инженерных сетей и сооружений в соответствии с требованиями технических регламентов и проектной документации на объектах капстроительства Московской области», - отмечается в сообщении.

Как пояснил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев, по результатам проверок участникам строительства выдано 228 предписаний об устранении выявленных нарушений, оформлен 191 протокол, а также наложены штрафные санкции на общую сумму 8,2 миллиона рублей.

За минувший год Главгосстройнадзор выдал 164 заключения о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации объектам инженерной инфраструктуры, общей протяженностью инженерных коммуникаций свыше 120 километров.

При этом на особом контроле находятся обращения граждан на строительство и реконструкцию инженерных коммуникаций в жилом секторе.