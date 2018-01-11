РИАМО - 11 янв. В честь 80-летия Владимира Высоцкого Московский Губернский театр покажет в Кремле уникальный спектакль о легендарном советском поэте и актере, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Московский Губернский театр 25 января, в день 80-летия Владимира Высоцкого, на сцене Государственного Кремлевского дворца представит музыкальный спектакль «Высоцкий. Рождение легенды» в постановке Сергея Безрукова», – сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.

Имя барда и актера Владимира Высоцкого еще при его жизни стало легендой. А начиналось все в послевоенных московских двориках, где рос скромный мальчик из семьи военного, мечтающий стать актером. Он им стал – и прожил сотни жизней не только на сцене и на экране, но и в своих песнях, которыми заслушивалась вся страна.

Создатели спектакля далеки от мысли представить театральный баойпик о жизни Высоцкого, но попытаются ответить на вопрос: как рождается легенда? Образ Высоцкого не отдан конкретному актеру, он возникает из разыгранных на сцене эпизодов его жизни, исповедальных стихов и песен.

В основу спектакля легли воспоминания современников, малоизвестные факты жизни Высоцкого, фрагменты из писем и дневников. Как и у многих поэтов, биография Высоцкого написана в его песнях и стихах.

В исполнении актеров Московского Губернского театра прозвучат известные песни «Я не люблю», «Моя цыганская», «Баллада о любви», «Мой черный человек», «Лирическая», «Я несла свою беду», «07», «Кони привередливые», «На Большом Каретном» и многие другие. Причем исполнены они будут в разных жанрах: от классического бардовского под гитару и оркестровых аранжировок в стиле 70-х годов прошлого века до абсолютно нового рок-звучания.