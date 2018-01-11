РИАМО – 11 янв. Авиасообщение России с Египтом планируется возобновить с середины февраля текущего года, сообщил в четверг журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.

Он пояснил, что после подписания президентом РФ указа о возобновлении авиасообщения с Египтом специалистам и авиакомпаниям нужно примерно полтора месяца на проведение подготовительных работ.

«Указ был опубликован 4 января, значит, примерно середина февраля, плюс-минус», - сказал Соколов, отвечая на вопрос о сроках возобновления авиасообщения с Египтом.

Он добавил, что основным перевозчиком станет «Аэрофлот».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении авиасообщения с Каиром. СМИ отмечали, что авиасообщение между Москвой и Каиром может возобновиться с 1 февраля.

Авиасообщение между странами было прервано осенью 2015 года. Тогда Путин подписал указ о временном запрете авиаперевозок из России в Египет. Поводом стало крушение 31 октября самолета Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, на Синайском полуострове. При этом погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. Причиной крушения стал теракт.