РИАМО - 11 янв. Нападающий московского «Динамо» Фатос Бечирай покидает команду – клуб расторг контракт с 29-летним черногорским футболистом, сообщается на сайте ФК «Динамо».

«Футбольный клуб «Динамо» Москва информирует о расторжении соглашения с черногорским форвардом Фатосом Бечираем по обоюдному согласию сторон», - говорится в сообщении.

Нападающий защищал бело-голубые цвета с февраля 2016 года. Бечирай провел за это время в ФНЛ и РФПЛ 64 матча и забил 14 мячей.

«Динамо» благодарит Фатоса за игру в составе нашей команды и желает успехов в дальнейшей карьере», - добавляется на сайте.