РИАМО - 11 янв. На юго-западе Москвы неизвестный с пистолетом ограбил салон сотовой связи на сумму более 400 тысяч рублей, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

По его словам, 10 января поступило сообщение о разбое в салоне сотовой связи на бульваре Дмитрия Донского, дом 8.

«Установлено, что в салон сотовой связи, расположенный в многоэтажном жилом доме, вошел неизвестный в маске и перчатках. Угрожая продавцам-консультантам предметом, похожим на пистолет, злоумышленник произвел один выстрел в пол и похитил сумку, в которой находились 406,5 тысяч рублей», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбудили уголовное дело, добавил он.