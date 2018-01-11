РИАМО - 11 янв. Трех человек спасли при тушении вспыхнувшей обшивки дверей в пятиэтажном доме на улице Шумилова в Москве, сообщается в Twitter-аккаунте Главного управления МЧС России по столице.

«Ликвидировано загорание обшивки квартирных дверей на площади 4 квадратных метра на пятом этаже в пятиэтажном здании по адресу: улица Шумилова, дом 8 (ЮВАО)», - говорится в сообщении.

При тушении пожара спасено три человека, в том числе ребенок. Пострадавших нет.