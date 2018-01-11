РИАМО - 11 янв. В Москве из банковской ячейки, принадлежащей пенсионеру, неизвестный украл 400 тысяч долларов, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

По его словам, 10 января в полицию обратился пенсионер 1940 года рождения с сообщением о краже денежных средств из банка на улице Кедрова.

«Установлено, что по указанному адресу неизвестный из банковской ячейки банка совершил кражу 400 тысяч долларов США, принадлежащих мужчине, после чего скрылся. Материальный ущерб составил порядка 22,8 миллиона рублей», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело, добавил он.

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