РИАМО - 11 янв. Систему прогнозирования экстремальных погодных явлений начнут создавать в Москве в 2018 году, кроме того, тестирование новой системы планируют провести в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и ряде других крупных городов России, сообщил глава Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Максим Яковенко.

«По нашей инициативе готовится с правительством Москвы и МЧС соглашение о создании системы прогнозирования краткосрочных быстроразвивающихся опасных явлений. Программа сформирована, деньги в бюджет правительства Москвы заложены, и с 2018 года начинаем ее реализовывать», - сказал Яковенко в интервью газете «Коммерсант», опубликованном в четверг.

По его словам, решение о создании системы приняли после шквалистого ветра в столичном регионе в мае 2017 года, жертвами которого стали 16 человек.

«Мы введем новые метеорологические станции, установим дополнительные локаторы, разработаем новое программное обеспечение и систему оповещения. По той же схеме решено работать на первом этапе и в других крупных городах, начиная с Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Хабаровска, Ростова», - отметил глава ведомства.

По словам Яковенко, создать данную систему в крупных городах непросто, так как прогноз погоды становится моделированием из-за необходимости учитывать массу параметров – необходимо понимать, как меняется погода в плотной застройке, например, возле высотных зданий.

«Это уже не просто прогноз по сетке, это моделирование, новое программное обеспечение, новые модели. Спутники тут не помогут, они не берут ниже 600 метров. Но финансирование на это заложено пока только в Москве», - отметил он.

Ранее директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в 2017 году в России синоптики зафиксировали около 800 опасных погодных явлений, порядка 360 из них нанесли ущерб различным отраслям хозяйства.