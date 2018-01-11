РИАМО - 11 янв. Пожарные потушили возгорание площадью 200 квадратных метров в одноэтажном здании в Большом Саввинском переулке в центре Москвы, никто не пострадал, сообщается в Twitter-аккаунте Главного управления МЧС России по столице.
«Ликвидирован пожар по адресу: Большой Саввинский переулок, дом 11. Происходило горение в отдельно стоящем одноэтажном здании на площади 200 квадратных метров. Угрозы людям не было», - говорится в сообщении.
Информация о пострадавших не поступала. В тушении пожара принимали участие 66 человек личного состава и 16 единиц техники.
Ликвидирован пожар по адресу: переулок Большой Саввинский, дом 11. Происходило горение в отдельностоящем одноэтажном здании на— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) January 11, 2018
площади 200 м2.Угрозы людям не было. Информация о пострадавших не поступала.
В тушении принимали участие 66 человек личного состава, 16 единиц техники
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