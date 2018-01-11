РИАМО - 11 янв. В аэропортах Московского авиаузла «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» утром в четверг задержали и отменили 30 рейсов, сообщается на сайте сервиса «Яндекс.Расписания».

По данным сервиса, в аэропорту «Внуково» задержаны пять рейсов. В «Домодедове» пять рейсов задержали, еще 17 отменили. В аэропорту «Шереметьево» задержали три рейса.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» отмененных и задержанных рейсов нет.

В Москве и Московской области в четверг ожидается облачная погода и небольшой снег. Максимальная температура воздуха в столице – минус 3 - минус 1 градус, по области – минус 5 - 0 градусов. Ветер будет дуть северо-западный, с переходом на северный со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.