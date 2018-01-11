РИАМО - 11 янв. Порядка 19 тысяч москвичей сдали кровь в мобильных донорских пунктах за прошедший год, во время выездных акций специалисты Центра крови имени О.К. Гаврилова собрали свыше 8 тысяч литров крови, сообщается в четверг на официальном сайте мэра Москвы.

«В 2017 году более 18,6 тысячи человек сдали кровь в столичных мобильных донорских пунктах департамента здравоохранения города Москвы. Самыми активными участниками акций стали московские студенты – порядка 10 тысяч человек. Еще 1,2 тысячи доноров – это сотрудники столичного метрополитена», - говорится в сообщении.

Как добавляется в материале, с помощью передвижных донорских пунктов за год медработники собрали около 8,4 тысячи литров крови. Всего состоялось 400 таких благотворительных акций.

«Собранная кровь обследуется, разделяется на компоненты, затем по запросу отправляется во все больницы Москвы. То, что в прошлом году собрали такое большое количество крови, говорит о том, что в нашем городе много людей, готовых помогать другим», - сообщила главный врач Центра крови имени О.К. Гаврилова Ольга Майорова.

Акции по сдаче крови проводятся весь год в разных частях города. Например, в августе стать донором можно было на территории библиотеки имени Н.А. Некрасова, где дежурила выездная бригада медиков. Тогда к акции планировали присоединиться более 70 сотрудников государственных учреждений города. В октябре в городской клинической больнице № 52 прошел донорский марафон. В благотворительном мероприятии приняли участие 450 человек, в основном молодые люди от 18 до 35 лет.

«Центр крови имени О.К. Гаврилова департамента здравоохранения города Москвы – это крупнейшее учреждение службы крови в России. В нем занимаются заготовкой, производством, транспортировкой и хранением донорской крови, ее компонентов и препаратов. В центре также проводится клиническая лабораторная диагностика», - добавляется в материале.

Сдать кровь и ее компоненты может гражданин России в возрасте от 18 до 60 лет либо человек с видом на жительство в стране сроком не менее года. На станции переливания крови потребуется показать паспорт и при необходимости документ, удостоверяющий вид на жительство.

Стать донором может любой здоровый человек, который не употреблял в последнее время алкоголь, не принимал обезболивающие или салицилаты (анальгетики, которые используются в качестве болеутоляющего и жаропонижающего), заключается на сайте.