РИАМО - 11 янв. В столичном парке «Сокольники» установили большие квадратные плиты изо льда для рисования светом, с помощью ультрафиолетовой указки все желающие смогут создать картину на двухметровой ледяной плите, стилизованной под старый телевизор, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В «Сокольниках» появились пять ледяных плит для рисования светом. Необычные холсты квадратной формы можно найти недалеко от главного входа в парк. Вместо кисточек всем желающим выдадут ультрафиолетовые фонарики, с помощью которых можно создавать световые картины», - говорится в сообщении.

Ледяные полотна стилизованы под старые телевизоры. Высота и ширина каждого из них около двух метров, а вес — более 500 килограммов. Для изготовления ледяных полотен использовали морозильные камеры и заготовки специальной формы, куда заливали воду.

«С внутренней стороны к ледовым скульптурам прикрепили щит, обработанный особой краской — люминофором. Он будет впитывать лучи ультрафиолета, запоминая движения рук художников. Картины святятся на льду как минимум 15 минут, переливаясь и играя красками. У гостей может сложиться впечатление, что они смотрят телевизор», — сказал художественный руководитель парка «Сокольники» Андрей Копосов.

Ледяные полотна для рисования в форме телевизора будут находиться в парке до 14 января. 11 и 12 января перед посетителями парка выступят световые художники. С помощью холстов и ультрафиолетовых указок они покажут настоящие световые шоу на тему Нового года и по мотивам детских сказок.

«Для москвичей в эти дни также проведут мастер-классы по рисованию светом. Попасть на них можно ежедневно с 16:00 до 19:00. А 13 и 14 января гости парка смогут порисовать самостоятельно, без художников», - заключается в материале.