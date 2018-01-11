РИАМО - 11 янв. Пицца, суши, борщ и салаты стали наиболее популярными блюдами, которые москвичи и жители Подмосковья заказывали себе на дом в новогодние каникулы, сообщили РИАМО представители сервисов по заказу еды.

«Чаще всего заказывали традиционные суши/роллы и пиццу (первое и второе место соответственно). Среди роллов самыми популярными оказались «Филадельфия», а среди пиццы – пепперони», - сказал представитель пресс-службы компании Delivery Club.

Он добавил, что третьим по популярности блюдом стал борщ. Топ-5 главных блюд в новогодние праздники замыкают бургеры и закуски, в частности, картофель по-деревенски.

Среди клиентов сервиса Farfor из столичного региона пицца и роллы также стали наиболее популярными блюдами в праздничные каникулы, сообщила представитель сервиса.

«У нас заказывали сеты с новогодними названиями. «Самый лучший новогодний сет», «Сет Тундра», «Поцелуй Снегурочки» - это топовые», - отметила собеседница агентства.

По словам сотрудника сервиса Obed.ru, москвичи и жители Московской области в новогодние каникулы предпочитали банкетные блюда.

«Чаще всего заказывали запеченных поросят, утку, гуся, большие килограммовые салаты, оливье, винегрет, сельдь под шубой и так далее. Это одни из самых популярных запросов», - сказала представитель Obed.ru.