РИАМО - 11 янв. Пассажиры Московского центрального кольца (МЦК) скачали более 30 тысяч книг в приложении «Мобильная библиотека», самыми популярными стали аудиокниги «Сказки старого Вильнюса» Макса Фрая, «Остров накануне» Умберто Эко и «Ночной дозор» Сергея Лукьяненко, сообщается в четверг на официальном сайте мэра Москвы.

«Более 30 тысяч книг скачали в «Мобильной библиотеке» пассажиры МЦК за все время с момента запуска сервиса. В апреле 2017 года на станциях МЦК разместили 30 виртуальных полок – плакаты с фотографиями обложек книг и QR-кодами. Чтобы бесплатно загрузить книги на смартфон, пассажирам нужно просканировать коды или перейти по указанной ссылке», - говорится в сообщении.

Как добавляется на сайте, в течение года чаще всего пассажиры скачивали такие книги, как «Звездная пыль» Нила Геймана, «Под куполом» Стивена Кинга, «После огня» Олли Вингет, сборник произведений разных авторов «12 историй о настоящей любви» и «Вокзал потерянных снов» Чайны Мьевиля. Среди аудиокниг популярностью пользовались «Сказки старого Вильнюса» Макса Фрая, «Остров накануне» Умберто Эко, «Ночной дозор» Сергея Лукьяненко, «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова и «Ловушка для влюбленных» Олега Роя.

«Проект «Мобильная библиотека» позволяет москвичам и гостям столицы скоротать время в пути за чтением литературы или прослушиванием аудиокниг. У пассажиров востребована и классика, и современные произведения», - рассказал первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Как уточняется в материале, в приложении также можно скачать бестселлеры Павла Санаева, Дины Рубиной, Екатерины Вильмонт, Елены Михалковой и произведения классиков – Ивана Тургенева, Федора Достоевского, Антона Чехова, Уильяма Шекспира, Оноре де Бальзака, Фридриха Ницше. Кроме того, пассажиры могут загрузить аудиокниги на английском языке. Всего на виртуальной полке насчитывается 200 произведений.

«Чтобы скачать книгу, пользователю нужно просканировать QR-код с помощью камеры смартфона или планшета. В нем зашифрована ссылка на интернет-страницу с выбранной книгой. «Мобильные библиотеки» уже есть более чем на 20 станциях МЦК, включая Локомотив, Деловой Центр, Измайлово, Владыкино, Окружную и Балтийскую. «Мобильная библиотека» – совместный проект Московского метрополитена, крупнейшего в России сервиса электронных книг «ЛитРес» и издательской группы «Эксмо-АСТ», - заключается на сайте.