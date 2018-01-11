РИАМО - 11 янв. Четырнадцать возгораний зарегистрировали в Подмосковье за минувшие сутки, в тушении пожаров участвовали более 120 человек, сообщается в четверг на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Пожаров - 14. Спасено - 12. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 123 человека, 35 единиц техники», - говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали семь раз, при этом спасли семь человек. Аварий в сфере ЖКХ и на водных объектах не зарегистрировали.

В минувшие сутки сжигание порубочных остатков проводилось в Подмосковье в шести муниципальных образованиях, в четверг сжигание порубочных остатков запланировано в 71 месте на территории пяти муниципалитетов.