РИАМО - 11 янв. Облачная погода и небольшой снег ожидаются в Москве и Подмосковье в четверг, температура воздуха может приблизиться к нулевой отметке, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием фронтальной зоны с северо-запада. Ожидается облачная погода, временами пройдет снег. Максимальная температура воздуха в Москве - минус 3 - минус 1 градус, по области - минус 5 - 0 градусов. Ветер северо-западный, с переходом на северный 5-10 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление во второй половине дня составит 756 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. Относительная влажность воздуха - 70%.

«В Москве и в области условия погоды приблизятся к обычным для этого времени года и для большинства людей будут комфортными. Но из-за повышенного фона атмосферного давления ухудшение самочувствия возможно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, неустойчивыми сосудистыми реакциями, склонных к гипотонии и гипертонии», - предупреждают специалисты.