РИАМО - 10 янв. Для строительства многоуровневых транспортных развязок на участке от МКАД до поселка Коммунарка в столичном поселении Сосенское изымут два объекта недвижимости, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте мэра Москвы.

«Изъять для государственных нужд — для целей строительства многоуровневых транспортных развязок на участке от МКАД до поселка Коммунарка с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью — объекты недвижимого имущества в соответствии с приложением к настоящему распоряжению», — говорится в документе.

Согласно приложению к распоряжению для строительства развязок будут изъяты два земельных участка в поселении Сосенское, принадлежащие компаниям «Селика» и «РОЛЬФ».