РИАМО - 10 янв. Министерство культуры Подмосковья презентует проект «Московская область для болельщиков» на Международной туристской выставке Ferien Messe Wien в Вене 12 января, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Министерство культуры Российской Федерации проведет презентационную сессию городов, принимающих чемпионат мира по футболу 2018 года, на Международной туристской выставке Ferien Messe Wien в Вене 12 января.

«Российские участники ответят на вопросы о готовности городов к чемпионату мира по футболу, о новых стадионах и системе гостеприимства для болельщиков, а также о достопримечательностях городов, в которых пройдут матчи. Представитель министерства культуры Московской области Анастасия Подболотова проведет презентацию проекта «Московская область для болельщиков», — говорится в сообщении.

Пленарное заседание откроет заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова. В мероприятии также примут участие руководители туристских центров Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Калининградской, Московской, Нижегородской, Ростовской и Свердловской областей, а также эксперты в сфере туризма и туроператоры, принимающие зарубежных болельщиков и туристов.

Как уточняется в сообщении, в рамках мероприятия также пройдут круглые столы, рабочие встречи и переговоры, направленные на дальнейшее развитие сотрудничества между ведущими российскими и австрийскими субъектами туристского рынка.

«Летом ждем тысячи туристов со всего мира! Для них уже разработаны пешеходные маршруты, охватывающие пять городов Подмосковья. Разработан проект, который предполагает обеспечить комфортное путешествие, начиная с вокзалов Москвы и заканчивая объектами показа», — отметила министр культуры Московской области Оксана Косарева.

Она добавила, что также планируется запуск специализированных электричек, брендированных под ЧМ-2018, а во время футбольного первенства планеты вход в подмосковные государственные музеи по паспорту болельщика будет бесплатным.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал должны пройти в Москве в «Лужниках».

В Подмосковье во время мирового первенства будут функционировать 17 футбольных баз, где расположатся сильнейшие сборные мира.