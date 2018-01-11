РИАМО - 11 янв. В столичном районе Южное Бутово из-за работ на инженерных сетях ограничат движение по участкам улиц Академика Семенова, Остафьевской, Академика Понтрягина с четверга, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«C 11 января ограничат движение по нескольким улицам в Юго-Западном административном округе. Изменения связаны с работами на инженерных сетях», - говорится в сообщении.

Так, до 30 июля будет частично перекрыто по одной полосе в каждом направлении на участке улицы Академика Семенова от улицы Александры Монаховой до улицы Академика Понтрягина.

Помимо этого, со 2 февраля по 30 июня ограничения введут на Остафьевской улице - от улицы Академика Понтрягина до Чечерского проезда, а также на улице Академика Понтрягина - от Остафьевской улицы до улицы Академика Семенова.