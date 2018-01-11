РИАМО - 11 янв. Губернаторская Рождественская новогодняя елка пройдет в четверг для школьников со всего Подмосковья в Балашихе в Ледовом дворце «Арена», мероприятие посетят 4 тысячи учащихся, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

Рождественскую новогоднюю елку откроют министр образования Московской области Марина Захарова и митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

«В четверг, 11 января 2018 года, в Балашихе пройдет традиционная губернаторская рождественская новогодняя елка-2018, куда приглашены 4 тысячи школьников региона», - говорится в сообщении.

Ребят, добившихся успехов в учебе, ярко проявивших себя в творчестве, спорте, общественной работе, ждут новогоднее представление, игры, конкурсы и подарки.

«Музыкальный «Праздник Рождества Христова» подготовили творческие коллективы Балашихи, театр на льду «Алеко» и студенты столичного института культуры», - подчеркивается в материале.