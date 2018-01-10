РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 янв. На территории обслуживания МУ МВД России «Люберецкое» в 2017 году украли на 40 автомобилей (или 20%) меньше, чем в 2016 году, сообщил заместитель начальника МУ МВД России «Люберецкое» Василий Овчинников.

В среду в здании МУ МВД России «Люберецкое» прошло оперативное совещание, на котором подвели итоги работы полиции за 2017 год.

«Принимаемые в 2017 году меры, направленные на сокращение преступных посягательств, связанных с хищениями транспортных средств, позволили снизить количество краж транспортных средств на 20%, в 2017 году – 160, в 2016 году – 200», – сказал Овчинников.

Он подчеркнул, что вместе с тем, на 10,5% больше совершено угонов. Наибольшее количество краж транспорта совершено на территории обслуживания Ухтомского, 2-го, Малаховского и Котельниковского отделов полиции.

«Раскрываемость краж транспортных средств возросла и составила 19,6% по сравнению с 2016 годом. Самые низкие результаты по раскрытию краж автотранспорта имеют Ухтомский и 2-й отделы. Стоит отметить, что отсутствие глубокой аналитической проработки руководителями всех уровней данной проблемы приводит к низкой эффективности работы в борьбе с данным видом преступлений», – добавил Овчинников.