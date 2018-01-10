РИАМО – 10 янв. Московскому зоопарку передали около 800 нераспроданных елок в российской столице, деревья в качестве лакомства и игрушек раздали различным животным, в том числе слонам, оленям, обезьянам и снежным козам, сообщает РИА Новости.

«Мы приняли около 800 стволов хвойных деревьев. Как раз сегодня разнесли по вольерам. Некоторым животным мы даем их на обед. Мы разместили елки в вольерах в качестве разнообразия среды», — сказал сотрудник пресс-службы зоопарка.

Травоядные, среди которых олени и снежные козы, лакомятся иголками, кто-то использует деревья как игрушки – например, представители семейства кошачьих перетаскивают их с одного места на другое. В первую очередь деревья вызывают интерес у слонов, обезьян и копытных в целом.

«Мы только что кормили слонов, и они как раз получили такой «десерт». Елки содержат большой комплекс витаминов, это и марганец, и железо, витамин С, поэтому – помимо забавы – деревья являются питательной составляющей. Это только зимой, летом мы их не балуем елками», — пояснил собеседник агентства.

В любом случае деревья вызывают интерес даже у тех животных, которым эти хвойные не знакомы. Это повышает эмоциональный уровень у зверей и является полезной терапией.

Такая акция проходит уже с 2012 года, однако зоопарк не принимает елки, которые люди ставили дома, поскольку они могут быть обработаны химической жидкостью или содержать остатки мишуры, елочных игрушек, к тому же деревья уже пересохшие.