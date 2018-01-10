РИАМО - 10 янв. В подмосковном Одинцове появился экобокс для сбора батареек, который позволит устранить их негативное воздействие на окружающую среду, говорится в сообщении пресс-службы страховой компании «ЭРГО».

«Страховая компания «ЭРГО Жизнь» установила в Одинцове бокс, куда можно сдать отслужившие свое батарейки. Специальные контейнеры установлены по адресу: Одинцово, улица Молодежная, дом 48. Все собранные батарейки будут отправлены на специальные заводы для безопасной утилизации», — говорится в сообщении.

Проблемой утилизации отходов озадачены экологи всего мира, так как опасные отходы наносят серьезный урон окружающей среде: в батарейках содержится множество различных металлов, среди них ртуть, никель, свинец и цинк, которые, попадая в почву, воздух, воду, отравляют все живое вокруг.

Как уточняется в сообщении, сбор и последующая утилизация батареек позволяет устранить их негативное воздействие на окружающую среду. Например, переработка одной пальчиковой батарейки сохраняет 1 тысячу литров воды и предотвращает образование 250 граммов отходов от добычи сырья.