РИАМО - 10 янв. Компания «Октопасс» стала владельцем 38 акций Центральной пригородной пассажирской компании, принадлежавших подмосковным властям и составляющих порядка 12,7% от уставного капитала организации, протокол подведения итогов аукциона опубликован на сайте министерства имущественных отношений Московской области.

На двух торгах были выставлены два лота по 38 акций ЦППК, принадлежащих Подмосковью, каждый лот составляет около 12,7% от уставного капитала ЦППК. Начальная цена продажи каждого пакета акций составляла 1,04 миллиарда рублей.

«Решение комиссии: победителем аукциона признан участник с карточкой №2 — общество с ограниченной ответственностью «Октопасс», предложивший цену приобретения акций — 1045200000 рублей, НДС не облагается», — говорится в документе.

Конкурентом «Октопасс» во время аукциона стало ООО «Маршрутные системы», которое предложило приобрести пакет акций по стартовой стоимости.

«Договор купли-продажи заключается между продавцом и победителем аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона», — уточняется в документе.

Аукцион по продаже второго лота акций был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, следует из протокола торгов, также размещенного на сайте министерства имущественных отношений региона.

В конце ноября губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал распоряжение о приватизации находящихся в собственности региона 76 акций ЦППК, составляющих 25,33% уставного капитала.